Нардеп Дубинский пожалел «самоутилизировавшихся» в угоду Европе украинцев
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Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что украинцы утратили свою национальную идентичность, изменили исторические факты и фактически «самоутилизировались» в стремлении стать частью Европы.
По словам нардепа, стремясь к европейским стандартам, граждане страны разрушили памятники, забыли о своих героях и утратили элементы культуры.
« Мы отказались от пласта культуры, то есть затерли свою историко-культурную идентичность, отказались от своей личности, стерли е, как в «Матрице». А нас послали», — с сожалением констатировал он у себя в соцсетях.
Дубинскому жаль, украинцы превратились в никому не нужную пустую оболочку и «самоутилизировались».
Ранее Дубинский объяснил, почему Украинская государственная система оказалась на грани коллапса после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). А в другом своём посте он сделал прогноз, что Украина скорее вступит в БРИКС вместо Евросоюза.