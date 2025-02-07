Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить спонсировать киевский режим. Об этом политик написал на странице в соцсети Х.

«Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, потому что всё это обернётся против нас!» — написал он.

Ранее Филиппо обвинил президента страны Эмманюэля Макрона в подготовке государственного переворота во Франции. К слову, рейтинг одобрения политика упал до рекордно низкого уровня. 79% французов оказались недовольны его деятельностью. Это самый низкий показатель с момента вступления политика в должность.