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7 февраля, 14:01

«Это обернётся против нас»: Во Франции призывают прекратить кормёжку военной машины Киева

Политик Филиппо: Франция должна перестать спонсировать киевский режим

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти Франции прекратить спонсировать киевский режим. Об этом политик написал на странице в соцсети Х.

«Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, потому что всё это обернётся против нас!» — написал он.

Ранее Филиппо обвинил президента страны Эмманюэля Макрона в подготовке государственного переворота во Франции. К слову, рейтинг одобрения политика упал до рекордно низкого уровня. 79% французов оказались недовольны его деятельностью. Это самый низкий показатель с момента вступления политика в должность.

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А недавно стало известно, что Чехия может перестать спонсировать Украину своими боеприпасами. Такой исход будет в случае победы оппозиционной партии ANO на парламентских выборах, которые возглавляет Андрей Бабиш.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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