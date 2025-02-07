«Медовому месяцу» Трампа предсказали крах уже в марте

К марту 2025 года рейтинги нового американского президента Дональда Трампа начнут падать. Уверенность в этом выразил директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тельман. По его словам, обезопасить политика от этого процесса сможет только глобальная катастрофа по типу войны с Ираком или повторения 11 сентября.