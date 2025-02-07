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7 февраля, 14:38

«Медовому месяцу» Трампа предсказали крах уже в марте

Аналитик Тельман: К марту рейтинги Трампа начнут падать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

К марту 2025 года рейтинги нового американского президента Дональда Трампа начнут падать. Уверенность в этом выразил директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тельман. По его словам, обезопасить политика от этого процесса сможет только глобальная катастрофа по типу войны с Ираком или повторения 11 сентября.

«Это сейчас для американцев все свежо, ново. Но, как известно, медовый месяц, это просто статистика такая, долго не продолжается. К марту рейтинги Трампа пойдут вниз,» — сказал аналитик в эфире радио «Комсомольская правда».

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Ранее в Сеть слили новый мирный план Трампа по Украине, однако его оригинальность до сих пор не подтверждена. Тем временем спецпосланник американского президента назвал первый шаг, который в Штатах планируют предпринять для установления мира на Украине.

Марина Фещенко
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