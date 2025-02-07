В Минобороны Украины состоялись новые назначения

Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина назначили новыми заместителями министра обороны Украины. Соответствующее решение принял украинский Кабмин. Об этом рассказал в соцсетях представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мойсюк возьмёт на себя ответственность за «развитие оборонительных сил, включая процессы мобилизации и подготовку военнослужащих». Ранее он занимал должность уполномоченного Владимира Зеленского по вопросам реализации международных гарантий безопасности и укрепления оборонительных сил Украины. Информация о его конкретных обязанностях на этой позиции отсутствует. Кроме того, он работал заместителем главнокомандующего ВСУ под руководством Валерия Залужного.