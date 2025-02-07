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Регион
7 февраля, 15:44

В Минобороны Украины состоялись новые назначения

Кабмин Украины назначил новых замминистра обороны

Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина назначили новыми заместителями министра обороны Украины. Соответствующее решение принял украинский Кабмин. Об этом рассказал в соцсетях представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мойсюк возьмёт на себя ответственность за «развитие оборонительных сил, включая процессы мобилизации и подготовку военнослужащих». Ранее он занимал должность уполномоченного Владимира Зеленского по вопросам реализации международных гарантий безопасности и укрепления оборонительных сил Украины. Информация о его конкретных обязанностях на этой позиции отсутствует. Кроме того, он работал заместителем главнокомандующего ВСУ под руководством Валерия Залужного.

Чуркин, который ранее возглавлял центр масштабирования технологических решений ВСУ и разрабатывал приложение «Армия+», теперь будет курировать вопросы оборонных инноваций и технологического прогресса украинской армии.

Ранее заместителем министра обороны Украины был Дмитрий Клименков. Однако кабмин уволил его с этой должности. А против министра обороны Рустема Умерова завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

На Украине появилось Агентство нацединства в дополнение к одноимённому министерству
На Украине появилось Агентство нацединства в дополнение к одноимённому министерству
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Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Полина Никифорова
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