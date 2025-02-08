Бербок: Прекращение работы МУС станет для Путина «величайшей радостью»

Возможное прекращение работы Международного уголовного суда после наложения американских санкций доставит радость президенту России Владимиру Путину, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Именно поэтому, уверена глава МИД, Берлин должен поддерживать работу МУС.

«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина» — приводятся слова дипломата в релизе МИД ФРГ.