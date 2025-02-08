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Регион
8 февраля, 01:26

Бербок: Прекращение работы МУС станет для Путина «величайшей радостью»

Возможное прекращение работы Международного уголовного суда после наложения американских санкций доставит радость президенту России Владимиру Путину, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Именно поэтому, уверена глава МИД, Берлин должен поддерживать работу МУС.

«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина» — приводятся слова дипломата в релизе МИД ФРГ.

«Не наше дело»: В Кремле прокомментировали санкции США в отношении МУС
«Не наше дело»: В Кремле прокомментировали санкции США в отношении МУС

США официально ввели санкции против МУС 6 февраля. Дональд Трамп назвал действия суда незаконными и необоснованными. Решение политика уже нашло поддержку в Европе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антон Голыбин
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