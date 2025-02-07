Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 10:19

«Не наше дело»: В Кремле прокомментировали санкции США в отношении МУС

Песков: РФ не признаёт МУС, поэтому санкции США нас не касаются

Россия не признаёт Международный уголовный суд (МУС) и не является страной-членом этой организации. Поэтому санкции США в их отношении не имеют для России никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы же не являемся участниками статута соответствующего, и, соответственно, мы МУС не признаём. Это касается американцев, у них своё отношение к МУС, и это не наше дело», — сказал Песков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. По его мнению, суд занимался противозаконными действиями в отношении американских граждан и Израиля. Введение этих санкций одобрили в Конгрессе США. Конфликт между Америкой и МУС начал нарастать после ордена на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта.

«Осуждаем»: Международный суд не оценил санкций Трампа
«Осуждаем»: Международный суд не оценил санкций Трампа
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / oliverdelahaye

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar