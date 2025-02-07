«Не наше дело»: В Кремле прокомментировали санкции США в отношении МУС

Россия не признаёт Международный уголовный суд (МУС) и не является страной-членом этой организации. Поэтому санкции США в их отношении не имеют для России никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы же не являемся участниками статута соответствующего, и, соответственно, мы МУС не признаём. Это касается американцев, у них своё отношение к МУС, и это не наше дело», — сказал Песков.