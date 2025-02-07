«Не наше дело»: В Кремле прокомментировали санкции США в отношении МУС
Песков: РФ не признаёт МУС, поэтому санкции США нас не касаются
Россия не признаёт Международный уголовный суд (МУС) и не является страной-членом этой организации. Поэтому санкции США в их отношении не имеют для России никакого значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы же не являемся участниками статута соответствующего, и, соответственно, мы МУС не признаём. Это касается американцев, у них своё отношение к МУС, и это не наше дело», — сказал Песков.
Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. По его мнению, суд занимался противозаконными действиями в отношении американских граждан и Израиля. Введение этих санкций одобрили в Конгрессе США. Конфликт между Америкой и МУС начал нарастать после ордена на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта.
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