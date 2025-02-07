«Осуждаем»: Международный суд не оценил санкций Трампа

Международный уголовный суд (МУС) не оценил санкции президента США Дональда Трампа против их должностных лиц. Там заявили, что действия американского лидера мешают обеспечению правосудия. Однако суд продолжит свою беспристрастную и независимую работу.

«МУС осуждает издание США указа, направленного на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе. <...> Мы призываем 125 наших государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться ради справедливости и основных прав человека», — указано в заявлении МУС.