Венгрия поддержала решение Трампа о введении санкций против МУС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает вполне оправданным решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС). Он также сообщил, что Венгрия рассматривает возможность пересмотра своего сотрудничества с этой организацией.

«Санкции, введенные Трампом против МУС, имеют логическое обоснование. В последнее время суд стал инструментом политической предвзятости и подорвал доверие к международной судебной системе», — написал Сийярто в своем посте в Facebook*.

Министр добавил, что решения МУС «только усугубили нестабильность в регионах, которые и без того находятся в затруднительном положении».

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. По его мнению, суд занимался противозаконными действиями в отношении американских граждан и Израиля. США будут применять серьезные меры против тех, кто несет ответственность за «нарушения со стороны МУС». Эти меры могут включать блокировку активов и запрет на въезд в страну для членов МУС и их семей. Введение этих санкций одобрили в Конгрессе США.