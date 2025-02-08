Французские истребители Mirage 2000 быстро посбивают ВС РФ, если украинское командование будет использовать их вблизи линии фронта. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

«При попытках использования «французов» для воздушных боёв или бомбовых ударов рядом с фронтом они будут оперативно сбиты», — говорится в тексте.

Истребители Mirage 2000 в последней модификации способны носить ракеты SCALP или Storm Shadow, однако в Ростехе сомневаются, что Франция передала Киеву именно такие машины.

«Миражи» могут быть использованы как носители крылатых ракет SCALP или Storm Shadow, но только если Франция передала самолёты в последней модификации, в чём есть большие сомнения. Однако и в этом случае они не дадут нового качества по сравнению с советскими Су-24 украинских войск, которые уже применяют эти ракеты», — сообщили представители госкорпорации.

Mirage 2000 по своим лётным характеристикам очень схож с F-16, однако нынешние российские машины выглядят куда более грозно. К примеру, дальность работы «Миражей» по целям в воздухе составляет максимум 50 километров. У Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 этот параметр достигает нескольких сотен километров.

Так, ВСУ сможет использовать «Мираж» только в глубоком тылу, чтобы сбивать российские крылатые ракеты и дроны.