Китай сделал Панаме строгий выговор за саботаж по приказу Трампа

После заявления президента Панамы о выходе из инициативы «Один пояс — один путь» Китай сделал стране строгое представление. Об этом сообщает МИД КНР.

«Помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань 7 февраля 2025 года встретился с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро и сделал строгое представление Панаме в связи с намерением страны расторгнуть меморандум о взаимопонимании между Китаем и Панамой по совместному строительству инициативы «Один пояс, один путь», — сказано в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении.