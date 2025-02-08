Китай сделал Панаме строгий выговор за саботаж по приказу Трампа
Китай сделал Панаме представление за выход из проекта «Один пояс — один путь»
После заявления президента Панамы о выходе из инициативы «Один пояс — один путь» Китай сделал стране строгое представление. Об этом сообщает МИД КНР.
«Помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань 7 февраля 2025 года встретился с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро и сделал строгое представление Панаме в связи с намерением страны расторгнуть меморандум о взаимопонимании между Китаем и Панамой по совместному строительству инициативы «Один пояс, один путь», — сказано в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении.
В ходе встречи Чжиюань заявил, что сожалеет о решении Панамы расторгнуть меморандум. Как следует из речи представителя МИД, в процессе сотрудничества двух стран были достигнуты значительные результаты, а также инициатива уже показала, что приносит Панаме и её народу ощутимую пользу.
Напомним, что 3 февраля стало известно о намерении президента Панамы Хосе Рауль Мулино не продлевать соглашение 2017 года, касающееся инициативы «Один пояс — один путь». Накануне громкого заявления лидер государства встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Вскоре после этого Панама разрешила американским судам проходить по Панамскому каналу без взимания пошлин.
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