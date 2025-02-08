Шольц рассказал о реакции ЕК на введение пошлин со стороны США
Шольц: ЕК быстро отреагирует в случае введения США пошлин
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Европейская комиссия готова отреагировать в течение нескольких часов, если президент США объявит о введении пошлин на товары из Европейского Союза. Эти слова он произнёс в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.
«Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги (введение пошлин. — Прим. Life.ru), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — сказал Шольц.
Он высказал мнение, что глобализация приносит пользу Германии, которая является высокоразвитой промышленной страной, ориентированной на экспорт, и что это состояние следует поддерживать.
Ранее Life.ru сообщал, что Китай установил 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и крупнообъёмные автомобили, импортируемые из США. Это решение стало реакцией на введение в Соединённых Штатах аналогичного налога в 10% на товары, поступающие из Китая.
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