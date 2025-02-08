Шольц рассказал о реакции ЕК на введение пошлин со стороны США

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Европейская комиссия готова отреагировать в течение нескольких часов, если президент США объявит о введении пошлин на товары из Европейского Союза. Эти слова он произнёс в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги (введение пошлин. — Прим. Life.ru), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — сказал Шольц.