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8 февраля, 11:03

Шольц рассказал о реакции ЕК на введение пошлин со стороны США

Шольц: ЕК быстро отреагирует в случае введения США пошлин

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Европейская комиссия готова отреагировать в течение нескольких часов, если президент США объявит о введении пошлин на товары из Европейского Союза. Эти слова он произнёс в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги (введение пошлин. — Прим. Life.ru), Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — сказал Шольц.

Он высказал мнение, что глобализация приносит пользу Германии, которая является высокоразвитой промышленной страной, ориентированной на экспорт, и что это состояние следует поддерживать.

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Ранее Life.ru сообщал, что Китай установил 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и крупнообъёмные автомобили, импортируемые из США. Это решение стало реакцией на введение в Соединённых Штатах аналогичного налога в 10% на товары, поступающие из Китая.

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Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Александра Мышляева
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