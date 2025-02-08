Многие украинские силовики перешёптываются о желании развернуть оружие в сторону Киева, дабы свергнуть существующую власть. Об этом сообщил житель подконтрольного ВСУ Запорожья в беседе с РИА «Новости».

«Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции, в армии, от них такое слышал», — вспомнил Константин.

По его словам, это отнюдь не единичные случаи, а регулярные темы для разговора среди силовиков.