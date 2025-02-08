В ВСУ зреет желание развернуть орудия на Киев
Житель Запорожья: Многие в ВСУ хотят свергнуть киевский режим
Многие украинские силовики перешёптываются о желании развернуть оружие в сторону Киева, дабы свергнуть существующую власть. Об этом сообщил житель подконтрольного ВСУ Запорожья в беседе с РИА «Новости».
«Многие хотят развернуться и пойти на Киев. Такое я слышал в милиции, в армии, от них такое слышал», — вспомнил Константин.
По его словам, это отнюдь не единичные случаи, а регулярные темы для разговора среди силовиков.
«Я такое слышал ещё с 2023 года», — добавил местный житель.
Дела у ВСУ на фронте становятся каждый день хуже. Одна из причин — нехватка личного состава, которую Владимир Зеленский хочет восполнить, набрав на службу 18-летних украинцев. Ранее он заявил, что теперь молодёжь на Украине может подписывать «специальный контракт». Экс-офицер СБУ Прозоров считает, что в этом случае жители страны могут устроить бунт.
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