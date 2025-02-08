Мясные штурмы вместо выплат: В ГД сочли цинизмом план Зеленского отправлять 18-летних пацанов на убой
Депутат Шеремет назвал цинизмом планы Киева вербовать в ВСУ 18-летних парней
Намерение Владимира Зеленского завлечь в ВСУ 18-летних парней говорит о его цинизме и безразличии по отношению к народу Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодёжи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками», — приводит слова парламентария РИА «Новости».
Шеремет считает, что Зеленский фактически выполняет приказы США, которым приглянулись полезные ископаемые в недрах Украины. При этом киевский лидер готов затыкать бреши на фронте молодыми украинцами, которые едва достигли совершеннолетия, если это облегчит доступ к ресурсам для американцев.
«Как говорится, бизнес и ничего личного», — констатировал депутат.
Напомним, что Владимир Зеленский дал интервью Reuters, где сказал, что для украинских мужчин от 18 до 24 лет будут подготовлены специальные контракты с расширенными льготами. Киевский главарь называет такой подход не мобилизацией, а «предложением проявить себе» для тех граждан Незалежной, кто не может служить в ВСУ из-за возраста. Даже среди действующих военнослужащих украинской армии есть те, кто называет такое решение неправильным и неразумным.
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