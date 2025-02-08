Намерение Владимира Зеленского завлечь в ВСУ 18-летних парней говорит о его цинизме и безразличии по отношению к народу Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодёжи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками», — приводит слова парламентария РИА «Новости».

Шеремет считает, что Зеленский фактически выполняет приказы США, которым приглянулись полезные ископаемые в недрах Украины. При этом киевский лидер готов затыкать бреши на фронте молодыми украинцами, которые едва достигли совершеннолетия, если это облегчит доступ к ресурсам для американцев.