Европейские войска не смогут оперативно перемещаться внутри объединения в условиях вооружённого конфликта и будут разгромлены. У стран ЕС нет возможности перебрасывать своих солдат из-за ПДД, сообщает Der Spiegel со ссылкой на специальный доклад Европейской счётной палаты.

«План действий, который принял ЕС в ноябре 2022 года, провалился. Еврокомиссия не проводила тщательную оценку потребностей перед составлением отчёта. Как итог, и без того «довольно небольшой» бюджет, выделенный на повышение эффективности ВС, в размере 1,7 миллиарда евро к концу 2023 года опустел. Дефицит финансирования будет сохраняться до конца 2027 года», — передаёт издание.

На данный момент существуют «значительные бюрократические препятствия» для быстрой переброски войск внутри ЕС. Например, танки одной из стран сообщества не смогут перемещаться по территории другой, если их вес превышает лимиты, установленные ПДД. Тогда тяжёлая техника должна поехать в объезд и только потом добраться до пункта назначения.