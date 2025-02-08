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Регион
8 февраля, 13:56

В Орловской области второй раз за день объявили авиационную опасность

В Орловской области объявили авиационную опасность, жителей попросили спуститься в укрытия, а в домах отойти подальше от окон. Предупреждение распространило МЧС России уже второй раз за день.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.

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Напомним, на территории Орловской области утром объявили авиационную угрозу, жителей призвали быть осторожными, спуститься в укрытия и отойти подальше от окон. Отбой ракетной атаки произошёл менее чем через пять минут.

Обложка ©

freepik / jcomp

Татьяна Миссуми
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