В Орловской области второй раз за день объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность, жителей попросили спуститься в укрытия, а в домах отойти подальше от окон. Предупреждение распространило МЧС России уже второй раз за день.
«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Напомним, на территории Орловской области утром объявили авиационную угрозу, жителей призвали быть осторожными, спуститься в укрытия и отойти подальше от окон. Отбой ракетной атаки произошёл менее чем через пять минут.
Обложка ©
freepik / jcomp