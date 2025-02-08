Опубликовано видео эвакуации из горящего здания бывшего электрозавода в Москве
Появились кадры эвакуации людей из здания бывшего электрозавода в Москве, где вспыхнул пожар в помещениях, сдаваемых в аренду под фитнес-зал и танцевальную студию. Видео публикует SHOT.
Эвакуация из здания бывшего электрозавода в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Видно, что многие коридоры здания заволокло плотным едким дымом. За кадром слышен кашель людей и просьбы о помощи. Причины возгорания выясняются, пожарные расчёты продолжают работу на месте.
Напомним, что о пожаре в танцевальной студии в Москве стало известно сегодня вечером. Пламя могло вспыхнуть во время фотосессии. Помещения сдавались в аренду в здании бывшего электрозавода. В МЧС России сообщили, что спасено 80 человек, госпитализировано с места ЧП трое пострадавших.
SHOT