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8 февраля, 16:11

Опубликовано видео эвакуации из горящего здания бывшего электрозавода в Москве

Появились кадры эвакуации людей из здания бывшего электрозавода в Москве, где вспыхнул пожар в помещениях, сдаваемых в аренду под фитнес-зал и танцевальную студию. Видео публикует SHOT.

Эвакуация из здания бывшего электрозавода в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Видно, что многие коридоры здания заволокло плотным едким дымом. За кадром слышен кашель людей и просьбы о помощи. Причины возгорания выясняются, пожарные расчёты продолжают работу на месте.

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Напомним, что о пожаре в танцевальной студии в Москве стало известно сегодня вечером. Пламя могло вспыхнуть во время фотосессии. Помещения сдавались в аренду в здании бывшего электрозавода. В МЧС России сообщили, что спасено 80 человек, госпитализировано с места ЧП трое пострадавших.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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