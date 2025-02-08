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Регион
8 февраля, 16:41

Погрязли в терроризме и беззаконии: В МИД РФ назвали причину ударов ВСУ по Макеевке

Захарова: Слепые обстрелы мирных жителей говорят об агонии режима Зеленского

Удары по гражданскому населению российских населённых пунктов говорят о том, что режим Владимира Зеленского находится в агонии. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на фоне атаки ВСУ по центральной части Макеевки в ДНР.

«Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — заявила дипломат.

Стало известно, каким оружием ВСУ нанесли смертельный удар по Макеевке
Стало известно, каким оружием ВСУ нанесли смертельный удар по Макеевке

Напомним, сегодня ВСУ ударили по оживлённому центральному району Макеевки, где находятся магазины, автостанция и здание МФЦ. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки была убита девушка, ранения получили 10 человек. Прилёт произошёл в разгар выходного дня, когда на улицах было много людей. В МИД РФ обратились к международному сообществу с призывом осудить бесчеловечную атаку.

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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