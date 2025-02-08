Погрязли в терроризме и беззаконии: В МИД РФ назвали причину ударов ВСУ по Макеевке
Захарова: Слепые обстрелы мирных жителей говорят об агонии режима Зеленского
Удары по гражданскому населению российских населённых пунктов говорят о том, что режим Владимира Зеленского находится в агонии. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на фоне атаки ВСУ по центральной части Макеевки в ДНР.
«Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — заявила дипломат.
Напомним, сегодня ВСУ ударили по оживлённому центральному району Макеевки, где находятся магазины, автостанция и здание МФЦ. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки была убита девушка, ранения получили 10 человек. Прилёт произошёл в разгар выходного дня, когда на улицах было много людей. В МИД РФ обратились к международному сообществу с призывом осудить бесчеловечную атаку.
Telegram / Мария Захарова