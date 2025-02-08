Удары по гражданскому населению российских населённых пунктов говорят о том, что режим Владимира Зеленского находится в агонии. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на фоне атаки ВСУ по центральной части Макеевки в ДНР.

«Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — заявила дипломат.