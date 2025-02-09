Аэропорт Пулково снова принимает и отправляет самолёты после уничтожения БПЛА

В петербургском аэропорту Пулково в 08:15 отменили ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко после отражения атаки БПЛА.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал он в Телеграм-канале.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности гражданских рейсов, сказано в публикации.