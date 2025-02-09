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9 февраля, 05:40

Аэропорт Пулково снова принимает и отправляет самолёты после уничтожения БПЛА

В петербургском аэропорту Пулково в 08:15 отменили ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко после отражения атаки БПЛА.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет»,написал он в Телеграм-канале.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности гражданских рейсов, сказано в публикации.

Силы ПВО России уничтожили 35 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО России уничтожили 35 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 9 февраля сразу в трёх российских аэропортах ввели временные ограничения. Меры действовали в воздушных гаванях Волгограда, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью на фоне закрытия неба над Пулково.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Владимир Озеров
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