Аэропорт Пулково снова принимает и отправляет самолёты после уничтожения БПЛА
В петербургском аэропорту Пулково в 08:15 отменили ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко после отражения атаки БПЛА.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал он в Телеграм-канале.
Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности гражданских рейсов, сказано в публикации.
В ночь на 9 февраля сразу в трёх российских аэропортах ввели временные ограничения. Меры действовали в воздушных гаванях Волгограда, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью на фоне закрытия неба над Пулково.
Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio