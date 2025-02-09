В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полёты
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов, которые вводились ночью для обеспечения безопасности полётов, сняты в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко в Телеграм-канале.
«В нижегородском аэропорту Стригино в 08:46 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – объявил он.
В ночь на 9 февраля сразу в трёх российских аэропортах ввели временные ограничения. Меры действовали в воздушных гаванях Волгограда, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Минобороны доложило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами РФ. А утром ПВО сбила украинский БПЛА над Ленинградской областью.
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