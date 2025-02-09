В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов, которые вводились ночью для обеспечения безопасности полётов, сняты в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко в Телеграм-канале.

«В нижегородском аэропорту Стригино в 08:46 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – объявил он.