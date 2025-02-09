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Регион
9 февраля, 06:33

Автосервис горит в Екатеринбурге на площади 1000 «квадратов‎»

Здание автосервиса горит в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автосервис горит на улице Кислородной в Екатеринбурге. Видео © VK / 4 Канал I Новости Екатеринбурга

«В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат автосервис На улице Кислородной горит здание на 1 000 квадратах. По предварительным данным, пострадавших нет», — информирует министерство.

Местные жители в соцсетях пишут, что дым от пожара накрыл ближайшие здания. Пламя видно из разных районов города.

После пожара на Электрозаводе в Москве за помощью обратились 16 человек
После пожара на Электрозаводе в Москве за помощью обратились 16 человек

А накануне вечером пожар произошёл в бывшем здании Электрозавода в Москве. Пламя быстро охватило постройки, в которых находились помещения, сдающиеся под фитнес-клуб и студию танцев. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Из здания спасли 80 человек.

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VK / E1.RU

Андрей Бражников
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