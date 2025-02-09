Автосервис горит в Екатеринбурге на площади 1000 «квадратов‎»

Здание автосервиса горит в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автосервис горит на улице Кислородной в Екатеринбурге. Видео © VK / 4 Канал I Новости Екатеринбурга

«В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат автосервис На улице Кислородной горит здание на 1 000 квадратах. По предварительным данным, пострадавших нет», — информирует министерство.

Местные жители в соцсетях пишут, что дым от пожара накрыл ближайшие здания. Пламя видно из разных районов города.