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Регион
9 февраля, 07:08

Разрушений и пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Тульской области нет

Ночью в Тульской области был сбит беспилотник украинских ВС, повреждений и пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев у себя в телеграм-канале.

«Штатными средствами Минобороны РФ на территории Ефремовского муниципального округа подавлен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ведётся работа оперативных служб», — написал он.

По словам главы области, сейчас ситуация находится под полным контролем.

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Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлёте к Санкт-Петербургу. Дрон сбили около 07:00, а за пять минут до этого в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на выпуск и приём судов.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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