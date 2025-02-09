Март — месяц разрушений: Нумеролог рассказала, что ждёт Россию в 2025 году

В 2025 году мир столкнётся с серьёзными испытаниями, заявила нумеролог Марияна Анаэль. По её словам, одним из самых тяжёлых месяцев станет март, но уже в апреле откроются двери к восстановлению и гармонии.

Эксперт отметила, что цифры показывают, что в марте народ ждут шокирующие известия, разрушения, связанные с катаклизмами или военными действиями. Однако в апреле мир может преодолеть этот кризис, возможно, этот месяц принесёт с собой долгожданное завершение украинского конфликта. Смогут ли политики использовать этот шанс, покажет время.

«2025-й — это год возможного завершения военных действий, особенно март-апрель и сентябрь», — отметила Анаэль в интервью РИА «ФедералПресс».

Также нумеролог предсказала возрастающую роль женщин в политике. Они могут вытеснить мужчин и занять ключевые посты в высших эшелонах власти. Что касается науки и новых технологий, то текущий год станет прогрессивным для этих областей. Вполне возможно мы станем свидетелями расцвета медицины в стране. В частности, это доказывает недавнее открытие вакцины от рака, которое может получить широкое применение.

Нумеролог призвала не опасаться ИИ, который сейчас активно развивается и может показаться, что наступает людям на пятки. Однако нейросети не заменят специалистов из творческих профессий, а лишь станут им помощниками.