Врач назвала веский повод немедленно избавиться от пластикового электрочайника в доме

У многих в быту есть пластиковые электрочайники, однако пользоваться ими может быть опасно. При нагревании из пластика выделяется вредное вещество бисфенол А, которое негативно влияет на организм человека, заявила терапевт Зарема Тен.

«Риск выделения вредных веществ (например, бисфенола А) при нагревании, может впитывать запахи и загрязняться из-за микротрещин», — предупредила врач в беседе с NEWS.ru

Согласно исследованиям, бисфенол А может отрицательно влиять на эндокринную систему человека. Поступая в организм даже в малых количествах, это вещество оказывает гормональные эффекты. Также испытания на мышах показали, что бисфенол А приводит к структурным изменениям яичников и может стать одной из причин невынашивания беременности.