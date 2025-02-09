Корональная дыра на Солнце обрушит на Землю мощную магнитную бурю 10 февраля

Солнце развернулось к Земле той частью, где учёные зафиксировали большую корональную дыру с пониженной температурой и плотностью плазмы, что чревато сильным солнечным ветром и магнитными возмущениями на нашей планете. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

«Край потока быстрого солнечного ветра, формируемого дырой, будет пересечён, скорее всего, уже сегодня во второй половине дня. Предположительно, уже завтра скорость плазмы в окрестностях нашей планеты может повыситься до 600-700 км/с против текущих 350-400 км/с», — говорится в тексте.