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9 февраля, 08:45

Корональная дыра на Солнце обрушит на Землю мощную магнитную бурю 10 февраля

РАН: Землю ждут магнитные бури из-за огромной корональной дыры на Солнце

Корональная дыра на солнце 8 февраля 2025 года. Обложка © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН

Корональная дыра на солнце 8 февраля 2025 года. Обложка © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН

Солнце развернулось к Земле той частью, где учёные зафиксировали большую корональную дыру с пониженной температурой и плотностью плазмы, что чревато сильным солнечным ветром и магнитными возмущениями на нашей планете. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

«Край потока быстрого солнечного ветра, формируемого дырой, будет пересечён, скорее всего, уже сегодня во второй половине дня. Предположительно, уже завтра скорость плазмы в окрестностях нашей планеты может повыситься до 600-700 км/с против текущих 350-400 км/с», — говорится в тексте.

Корональная дыра будет оказывать сильное влияние на Землю примерно до 16 февраля, что чревато проблемами со здоровьем у метеочувствительных людей, в частности возможны головные боли, слабость, сонливость. Однако на данный момент рано говорить о силе магнитных бурь, отметили астрофизики.

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Ранее, 3 февраля, на Солнце зафиксировали сразу семь мощных вспышек. Активные центры выброса плазмы находились прямо напротив Земли, в области максимального воздействия на планету. А 8 февраля на самочувствие москвичей подействовало рекордно высокое атмосферное давление.

Татьяна Миссуми
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