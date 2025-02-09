Россиян предупредили о вреде полного отказа от соли
Химик Кылосова: Полный отказ соли может привести к отёкам
В последнее время сторонники здорового образа жизни в Сети всё чаще пропагандируют полный отказ от соли. Однако это не только не улучшит самочувствие, но и может навредить, заявила доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Инна Кылосова.
По словам химика, недостаток натрия в рационе заставляет организм удерживать этот элемент из любой пищи и жидкости. В результате возникает замкнутый круг.
«Задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отёков», — процитировали Кылосову на сайте URA.ru.
Однако избыток соли в ежедневном меню также негативно влияет на здоровье. Она начинает откладываться в суставах и кровеносных сосудах, что повышает риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы оставаться здоровым и избежать отёков, учёная посоветовала употреблять в день до 5 г соли, это чуть меньше одной чайной ложки.
Ранее Life.ru писал о других негативных последствиях избытка соли в организме. Например, излишки соли в рационе приводят к повышению артериального давления и негативно сказываются на почках. Особенно внимательными с солёными продуктами надо быть пожилым людям, поскольку, чем больше их есть, тем становится короче жизнь.