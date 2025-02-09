Россиян предупредили о вреде полного отказа от соли

В последнее время сторонники здорового образа жизни в Сети всё чаще пропагандируют полный отказ от соли. Однако это не только не улучшит самочувствие, но и может навредить, заявила доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Инна Кылосова.

По словам химика, недостаток натрия в рационе заставляет организм удерживать этот элемент из любой пищи и жидкости. В результате возникает замкнутый круг.

«Задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отёков», — процитировали Кылосову на сайте URA.ru.