В ЯНАО ищут мужчину, заблудившегося в метель 7 февраля

В районе Нового Порта в Ямало-Ненецком автономном округе 7 февраля из-за разбушевавшейся метели заблудился мужчина. Спасательные группы продолжают его поиски, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты регионы.

«Спасатели ищут мужчину, заблудившегося во время метели возле Нового Порта. Он выехал 7 февраля из Яр-Сале, но сбился с пути. На данный момент поиски продолжаются», — приводит сообщение ведомства URA.ru.