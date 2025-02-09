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Регион
9 февраля, 14:38

В ЯНАО ищут мужчину, заблудившегося в метель 7 февраля

В районе Нового Порта в Ямало-Ненецком автономном округе 7 февраля из-за разбушевавшейся метели заблудился мужчина. Спасательные группы продолжают его поиски, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты регионы.

«Спасатели ищут мужчину, заблудившегося во время метели возле Нового Порта. Он выехал 7 февраля из Яр-Сале, но сбился с пути. На данный момент поиски продолжаются», — приводит сообщение ведомства URA.ru.

Сперва знакомые пропавшего мужчины попытались найти его собственными силами, но не преуспели. Предположительно, он находится в районе Обской губы.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Юрий Лысенко
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