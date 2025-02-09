В ЯНАО ищут мужчину, заблудившегося в метель 7 февраля
В районе Нового Порта в Ямало-Ненецком автономном округе 7 февраля из-за разбушевавшейся метели заблудился мужчина. Спасательные группы продолжают его поиски, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты регионы.
«Спасатели ищут мужчину, заблудившегося во время метели возле Нового Порта. Он выехал 7 февраля из Яр-Сале, но сбился с пути. На данный момент поиски продолжаются», — приводит сообщение ведомства URA.ru.
Сперва знакомые пропавшего мужчины попытались найти его собственными силами, но не преуспели. Предположительно, он находится в районе Обской губы.
Ранее стала известна судьба россиянина Алексея Берестнева, которого искали в горах Абхазии с 31 января. Сегодня его тело нашли на дне каньона. Предположительно, он сорвался туда во время прогулки.
Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets