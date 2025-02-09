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Регион
9 февраля, 13:17

В Раде назвали Зеленского Чичиковым современности, ворующим на мёртвых душах

Нардеп Дубинский: Зеленский скрывает реальные потери ВСУ ради обогащения

Владимир Зеленский утаивает реальные потери ВС Украины, чтобы продолжать набивать собственные карманы. Об этом заявил нардеп Рады Александр Дубинский.

«Ответ: Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мёртвых душах. Ведь одно дело выделять из бюджета деньги на десять солдат, а другое — на трёх. Потому что семь уже умерли или пропали без вести», — написал украинский парламентарий в личной соцсети.

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Напомним, Владимир Зеленский недавно в очередной раз озвучил количество потерь ВСУ, заявив о 45 100 погибших военнослужащих с февраля 2022 года. Украинский журналист Владимир Бойко, который служит в армии Незалежной, считает что эти цифры занижены в два раза, а главарь киевского режима учитывал только тех, чьи тела получилось эвакуировать и идентифицировать. Нардеп Анна Скороход в свою очередь назвала эту статистику бредом и заявила, что Зеленский не владеет реальной информацией о положении дел в ВС Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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