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Регион
9 февраля, 14:44

Жителей Ростовской области экстренно предупредили об угрозе воздушной атаки

В Ростовской области объявлена угроза воздушной атаки

В Ростовской области объявлена угроза авиационной атаки, информирует Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«[В] 17:00 мск [объявлена] авиационная опасность по Ростовской области», — гласит экстренное предупреждение.

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Ранее авиационная опасность была объявлена в Орловской области. Жителей региона попросили спуститься в укрытия, а всех, кто остался дома — отойти от окон. Опасность в регионе, кстати, была объявлена два раза за день.

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Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Наталья Афонина
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