Жителей Ростовской области экстренно предупредили об угрозе воздушной атаки
В Ростовской области объявлена угроза воздушной атаки
В Ростовской области объявлена угроза авиационной атаки, информирует Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«[В] 17:00 мск [объявлена] авиационная опасность по Ростовской области», — гласит экстренное предупреждение.
Ранее авиационная опасность была объявлена в Орловской области. Жителей региона попросили спуститься в укрытия, а всех, кто остался дома — отойти от окон. Опасность в регионе, кстати, была объявлена два раза за день.
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