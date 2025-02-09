На Крымскому мосту временно перекрыли движение транспорта
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перерыли. Об этом в 17:09 сообщили в пресс-службе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
К настоящему моменту движение восстановлено. Об этом уведомили в 17:46. С чем были связаны ограничения, не уточняется.
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