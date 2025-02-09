Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 15:35

На Крымскому мосту временно перекрыли движение транспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перерыли. Об этом в 17:09 сообщили в пресс-службе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

К настоящему моменту движение восстановлено. Об этом уведомили в 17:46. С чем были связаны ограничения, не уточняется.

Мост рухнул в Приморье под тяжестью лесовоза
Мост рухнул в Приморье под тяжестью лесовоза

В последний раз движение по Крымскому мосту временно перекрывали 2 февраля. Эти меры были отменены уже через час.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Юрий Лысенко
  • Новости
  • крымскиймост
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar