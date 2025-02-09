На Крымскому мосту временно перекрыли движение транспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перерыли. Об этом в 17:09 сообщили в пресс-службе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.