«Фильмы про зомби стали правдой»: Воюющий за РФ американский полицейский раскрыл правду о США

Бывший американский полицейский российского происхождения Филипп Косов, который сейчас воюет в Донбассе на стороне России, рассказал всю правду о США. Он заявил, что до 2000 года Штаты действительно были мощной державой, но с этого момента многое изменилось, и теперь страна приходит в упадок.

Как пишет «Царьград», Филипп родился в Москве и оказался в США в подростковом возрасте. Его родители покинули СССР, когда начался ельцинский коллапс экономики. На тот момент Косов думал, что едет за океан лишь на время, и даже не подозревал, что останется там жить.

Он рассказал, что пик экономики США пришёлся на 2000 год, когда выпускникам вузов с IT-специальностями предлагали зарплату 40-60 тысяч долларов в год. После всё резко покатилось вниз. Очень много корпораций вместе со штаб-квартирами ушло в Индию и Китай. Далее стало ещё хуже — рухнул рынок недвижимости, в которую многие американцы вложили деньги. Люди, купившие квартиры в ипотеку, еле сводили концы с концами. Дошло до того, что в больших городах появились коливинги — американский вариант коммуналок. Машины покупали вскладчину на четверых или пятерых, чтобы ездить вместе на работу и обратно.

Филипп рассказал, что американцы по сей день трудятся, не жалея себя. Из-за этого их организм изнашивается уже в 45-55 лет, и появляются хронические болезни. Ещё одна беда последнего десятилетия — США стали стремительно погружаться в наркоманию.

«Теперь фильмы про зомби стали правдой — в городах США появились улицы, а где-то даже районы, по которым бродят скрюченные, гниющие, дёргающиеся наркоманы», — рассказал Косов.