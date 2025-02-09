Украине не под силу вернуть утраченные территории, поэтому необходимо добиться скорейшей остановки боевых действий по линии фронта. Это может сделать президент США Дональд Трамп, но его действия непредсказуемы, поэтому Германии добиваться мира надо собственными усилиями. Такое заявление сделала глава «Союза Сары Вагенкнехт», депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью изданию T-online.

«Я считаю, что сейчас мы просто ждём, закончится ли война благодаря Дональду Трампу. Но ведь каждый понимает, что этот конфликт может быть завершён только путём переговоров — иначе он просто не закончится. Украина не сможет вернуть оккупированные территории, поэтому необходимо попытаться заставить оружие замолчать на нынешней линии фронта. Возможно, это сделает Дональд Трамп», — заявила она.

Парламентарий отметила, что президент США «довольно непредсказуем», поэтому она хотела бы, чтобы федеральное правительство Германии проводило самостоятельную политику по разрешению украинского конфликта. Также Вагенкнехт обвинила действующего канцлера Олафа Шольца в том, что при нём ФРГ сделала недостаточно для того, чтобы остановить кровопролитие в Незалежной.

Политик напомнила, что Бразилия и Китай ещё в мае 2024 года предложили собственный план урегулирования, который получил одобрение Швейцарии. После этого Шольц разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, но не стал спрашивать российского лидера о том, готов ли он заключить перемирие на базе этого плана.