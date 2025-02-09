«Самые отчаянные нацисты»: Российский военный рассказал, с кем пришлось биться за Дзержинск
Командир ВС РФ Шульга: В Дзержинске воевали с нацбатами «Лють» и «Сафари»
Дзержинск долгое время контролировался украинскими националистическими батальонами «Лють» и «Сафари», которые ответили ожесточённым сопротивлением наступающим российским войскам, но потерпели полное поражение. Об этом рассказал РИА «Новости» командир участвовавшей в боях за город 132-ой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга.
«Город Дзержинск был под националистическими батальонами «Лють» и «Сафари». Это самые отчаянные нацисты, которые не уходят, не сдаются, бьются до последнего. Моё подразделение задачу выполнило, продолжаем зачистку дальше», — поделился военнослужащий.
Он добавил, что ВС РФ освобождали город стремительно, застав противника буквально врасплох. Подразделение Шульги заскочило на украинские позиции в один момент. Когда боевики ВСУ зашли туда, то не ожидали столкнуться с русскими нос к носу. «Мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл к нашим спецслужбам», — резюмировал российский командир.
Напомним, Дзержинск был освобождён 7 февраля. Отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». Контроль над населённым пунктом дал российским войскам стратегическое преимущество и положил конец регулярным обстрелам Горловки. При этом во время боевых действий за город бойцы РФ уничтожили более 10 польских наёмников.