«Самые отчаянные нацисты»: Российский военный рассказал, с кем пришлось биться за Дзержинск

Дзержинск долгое время контролировался украинскими националистическими батальонами «Лють» и «Сафари», которые ответили ожесточённым сопротивлением наступающим российским войскам, но потерпели полное поражение. Об этом рассказал РИА «Новости» командир участвовавшей в боях за город 132-ой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга.

«Город Дзержинск был под националистическими батальонами «Лють» и «Сафари». Это самые отчаянные нацисты, которые не уходят, не сдаются, бьются до последнего. Моё подразделение задачу выполнило, продолжаем зачистку дальше», — поделился военнослужащий.