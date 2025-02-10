Гонщик на Toyota проехал на красный и сбил толпу пешеходов в Якутии

В Якутии водитель наехал на четырёх человек, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии трое людей были госпитализированы в больницу, а одного оставили на месте. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД России по республике.

«Сегодня, 10 февраля, около 13 часов дня на перекрёстке улиц проспект Ленина – Аммосова города Якутска произошёл наезд на четырёх пешеходов», — говорится в сообщении.

За рулём иномарки «Тойота Пробокс» находился 51-летний водитель. Он проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о состоянии пострадавших пока не поступала.