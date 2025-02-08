Неадекват на «Приоре» штурмовал детсад в поисках жены и сбил двух мамочек под Красноярском

Неадекватный водитель на «Приоре» протаранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае. ЧП случилось накануне вечером, когда родители пришли забирать своих детей из учреждения, пишет SHOT.

Под Красноярском неадекват на «Приоре» протаранил ворота детсада. Видео © SHOT

Мужчина в невменяемом состоянии приехал на своей «Приоре» к детскому садику № 8 на улице Труда и стал таранить ворота, напугав детей и мамочек. Сдавая назад, водитель сбил двух женщин. По словам очевидцев, в этот момент на помощь подоспели проходящие мимо мужчины, достали неадеквата из машины, скрутили и чуть позже передали полиции.