Неадекват на «Приоре» штурмовал детсад в поисках жены и сбил двух мамочек под Красноярском
В Сосновоборске пьяный водитель протаранил ворота детсада и сбил двух женщин
Неадекватный водитель на «Приоре» протаранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае. ЧП случилось накануне вечером, когда родители пришли забирать своих детей из учреждения, пишет SHOT.
Под Красноярском неадекват на «Приоре» протаранил ворота детсада. Видео © SHOT
Мужчина в невменяемом состоянии приехал на своей «Приоре» к детскому садику № 8 на улице Труда и стал таранить ворота, напугав детей и мамочек. Сдавая назад, водитель сбил двух женщин. По словам очевидцев, в этот момент на помощь подоспели проходящие мимо мужчины, достали неадеквата из машины, скрутили и чуть позже передали полиции.
По предварительной версии, он был под наркотиками. Сотрудникам он представился Артёмом и заявил, что приехал за женой. Так ли это, сейчас выясняют правоохранители. Нарушителя забрали в отделение, а машину — на штрафстоянку. Женщины, которых сбил водитель, отделались испугом.
А ранее в Москве произошла авария с участием актёра Дениса Матросова и машины ДПС. Полицейские преследовали нарушителя, артист не успел их пропустить, в результате чего произошло столкновение. В результате пострадал один из полицейских, а у самого Матросова травма ноги. Момент аварии попал на видео.