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Регион
8 февраля, 09:48

Неадекват на «Приоре» штурмовал детсад в поисках жены и сбил двух мамочек под Красноярском

В Сосновоборске пьяный водитель протаранил ворота детсада и сбил двух женщин

Неадекватный водитель на «Приоре» протаранил ворота детского сада в Сосновоборске в Красноярском крае. ЧП случилось накануне вечером, когда родители пришли забирать своих детей из учреждения, пишет SHOT.

Под Красноярском неадекват на «Приоре» протаранил ворота детсада. Видео © SHOT

Мужчина в невменяемом состоянии приехал на своей «Приоре» к детскому садику № 8 на улице Труда и стал таранить ворота, напугав детей и мамочек. Сдавая назад, водитель сбил двух женщин. По словам очевидцев, в этот момент на помощь подоспели проходящие мимо мужчины, достали неадеквата из машины, скрутили и чуть позже передали полиции.

По предварительной версии, он был под наркотиками. Сотрудникам он представился Артёмом и заявил, что приехал за женой. Так ли это, сейчас выясняют правоохранители. Нарушителя забрали в отделение, а машину — на штрафстоянку. Женщины, которых сбил водитель, отделались испугом.

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Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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