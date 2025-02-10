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10 февраля, 08:15

Зеленский подписал себе приговор, считает Медведчук

Медведчук: Зеленский подписал себе приговор, признавшись в пропаже миллиардов

Обложка © ТАСС / Zuma, Дмитрий Астахов

Обложка © ТАСС / Zuma, Дмитрий Астахов

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук утверждает, что Владимир Зеленский фактически подписал себе приговор, признавшись в незнании судьбы миллиардов долларов, выделенных США для поддержки Украины.

По словам политика, значимость признания Зеленского не только в том, что часть помощи пропала, но и в том, что Зеленский сам это озвучил, что ставит его самого в позицию обвиняемого.

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«То, что «помощь» была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходили», — пишет Медведчук в своей статье на портале «Смотрим.ру».

По его мнению, Зеленский пытается оправдаться перед новой администрацией президента США Дональда Трампа, «выдавая» своих соратников по коррупционным схемам в надежде стать свидетелем, а не обвиняемым. Медведчук также считает, что Зеленский готов подставить под удар назначенных предыдущими американскими властями украинских чиновников и активистов, с которыми у него возникли конфликты.

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Ранее в интервью агентству Associated Press Зеленский признал, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины якобы дошли только 76 миллиардов. В то же время президент США Дональд Трамп утверждал, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны НАТО.

Марина Фещенко
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