Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук утверждает, что Владимир Зеленский фактически подписал себе приговор, признавшись в незнании судьбы миллиардов долларов, выделенных США для поддержки Украины.

По словам политика, значимость признания Зеленского не только в том, что часть помощи пропала, но и в том, что Зеленский сам это озвучил, что ставит его самого в позицию обвиняемого.

«То, что «помощь» была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходили», — пишет Медведчук в своей статье на портале «Смотрим.ру».

По его мнению, Зеленский пытается оправдаться перед новой администрацией президента США Дональда Трампа, «выдавая» своих соратников по коррупционным схемам в надежде стать свидетелем, а не обвиняемым. Медведчук также считает, что Зеленский готов подставить под удар назначенных предыдущими американскими властями украинских чиновников и активистов, с которыми у него возникли конфликты.