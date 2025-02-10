Конец инфоцыгана: Прокуратура утвердила обвинение против коуча-миллиардера Аяза Шабутдинова

Прокуратурой Центрального административного округа было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры у себя в телеграм-канале.

Согласно версии обвинения, Шабутдинов организовал преступное сообщество, занимался его координацией и размещал в интернете ложные сведения о своих учебных программах. А команда блогера, используя агрессивный маркетинг и различные уловки рекламных кампаний, продавала клиентам якобы образовательные курсы, тренинги, вебинары и тому подобное, обещая крышесносную прибыль от всей последующей предпринимательской деятельности.

«Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и её гражданско-правовом характере», — рассказали в прокуратуре версию обвинения.

От всей этой аферы пострадали 113 граждан, выплативших за их «образовательные курсы» от 60 тыс. до 12 миллионов рублей. Теперь Шабутдинову вручат обвинительное заключение, после чего более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Окончательный ущерб от его действий оценили в 57 млн рублей.