17-летняя девушка выжила и даже не потеряла сознание после падения с седьмого этажа

В городе Нефтеюганске девушка сорвалась с седьмого этажа многоэтажного дома и даже не потеряла сознание. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на УМВД России по Ханты-Мансийскому округу – Югре.

Очевидцы сообщили, что девушке 17 лет. Скорее всего, она бы погибла, но падение смягчил сугроб под окном. Когда приехали медики, она была в сознании. Причины случившегося выяснят следователи.