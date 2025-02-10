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10 февраля, 10:12

17-летняя девушка выжила и даже не потеряла сознание после падения с седьмого этажа

В Нефтеюганске девушка выжила после падения с седьмого этажа

В городе Нефтеюганске девушка сорвалась с седьмого этажа многоэтажного дома и даже не потеряла сознание. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на УМВД России по Ханты-Мансийскому округу – Югре.

«Девушка выжила. Проводится проверка», – уточнили представители ведомства.

Очевидцы сообщили, что девушке 17 лет. Скорее всего, она бы погибла, но падение смягчил сугроб под окном. Когда приехали медики, она была в сознании. Причины случившегося выяснят следователи.

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Life.ru

Владимир Озеров
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