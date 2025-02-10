17-летняя девушка выжила и даже не потеряла сознание после падения с седьмого этажа
В Нефтеюганске девушка выжила после падения с седьмого этажа
В городе Нефтеюганске девушка сорвалась с седьмого этажа многоэтажного дома и даже не потеряла сознание. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на УМВД России по Ханты-Мансийскому округу – Югре.
«Девушка выжила. Проводится проверка», – уточнили представители ведомства.
Очевидцы сообщили, что девушке 17 лет. Скорее всего, она бы погибла, но падение смягчил сугроб под окном. Когда приехали медики, она была в сознании. Причины случившегося выяснят следователи.
Ранее в Муроме двое маленьких детей выпали из окна третьего этажа. Несовершеннолетние остались дома без присмотра, после чего их сразу заинтересовал подоконник. Их поймал под окнами одного за другим выбежавший на улицу сосед.
Life.ru