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Регион
10 февраля, 10:32

Мавзолей Ленина закрывают на два месяца

Мавзолей Ленина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Мавзолей Ленина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Мавзолей Ленина на Красной площади два месяца не будет принимать посетителей в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет», — объяснили в ФСО.

Плановые профилактические работы устраивают в мавзолее главного советского революционера примерно раз в пару лет. Чем именно там занимаются специалисты, не разглашается.

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Кстати, на поддержание тела Владимира Ильича в том состоянии, в котором оно сейчас находится, уходят немалые средства. Из-за этого, да и по другим рациональным соображениям, многие люди считают, что вождя следует похоронить как положено. Ранее в ЛДПР снова призвали убрать тело Владимира Ленина из мавзолея и захоронить рядом с его матерью, как и завещал он сам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на это дерзко: он считает, что призывать вынесли тело Ленина из мавзолея могут только сумасшедшие.

Владимир Озеров
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