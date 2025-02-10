Мавзолей Ленина закрывают на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади два месяца не будет принимать посетителей в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет», — объяснили в ФСО.

Плановые профилактические работы устраивают в мавзолее главного советского революционера примерно раз в пару лет. Чем именно там занимаются специалисты, не разглашается.