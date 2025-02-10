Мавзолей Ленина закрывают на два месяца
Мавзолей Ленина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Мавзолей Ленина на Красной площади два месяца не будет принимать посетителей в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.
«В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет», — объяснили в ФСО.
Плановые профилактические работы устраивают в мавзолее главного советского революционера примерно раз в пару лет. Чем именно там занимаются специалисты, не разглашается.
Кстати, на поддержание тела Владимира Ильича в том состоянии, в котором оно сейчас находится, уходят немалые средства. Из-за этого, да и по другим рациональным соображениям, многие люди считают, что вождя следует похоронить как положено. Ранее в ЛДПР снова призвали убрать тело Владимира Ленина из мавзолея и захоронить рядом с его матерью, как и завещал он сам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на это дерзко: он считает, что призывать вынесли тело Ленина из мавзолея могут только сумасшедшие.