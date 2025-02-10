Актёр из «Подольских курсантов» нашёл мёртвого мужчину под дверью квартиры

По данным SHOT, инцидент произошёл вечером 7 февраля. Артист возвращался домой и возле двери обнаружил тело мужчины, которому на вид было около 30 лет. Предварительно, он скончался за два часа до этого. Не исключено, что причиной смерти была передозировка наркотиков.