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Регион
10 февраля, 11:26

Актёр из «Подольских курсантов» нашёл мёртвого мужчину под дверью квартиры

Актёр Марк Вдовин. Облоожка © ТАСС / Максим Григорьев

Актёр Марк Вдовин. Облоожка © ТАСС / Максим Григорьев

Актёр фильма «Подольские курсанты» Марк Вдовин нашёл мёртвого мужчину под дверью своей квартиры.

По данным SHOT, инцидент произошёл вечером 7 февраля. Артист возвращался домой и возле двери обнаружил тело мужчины, которому на вид было около 30 лет. Предварительно, он скончался за два часа до этого. Не исключено, что причиной смерти была передозировка наркотиков.

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Известного актёра задержали в Москве с предметом, похожим на «пояс шахида»

А ранее Life.ru рассказывал, что актёр Денис Матросов пострадал в аварии в Москве с автомобилем ГАИ. Звезда сериалов «Кармелита», «Две судьбы» и «Остановка по требованию» ехал в Porsche жены и столкнулся с патрульной машиной ГАИ. Матросов получил повреждение ноги, а сотрудник ДПС из служебной машины был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Александра Вишнякова
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