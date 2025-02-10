Тимбилдинг с азотом в Петербурге чуть не повторил смертельную вечеринку блогерши Диденко

Жительница Санкт-Петербурга пошла на корпоратив и вместо красивых фото с коллегами и веселья получила ожог пищевода. Мероприятие для 20 сотрудников проводили в кулинарной студии Cookforia на улице Дыбенко, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам 23-летней Полины, сотрудники заведения не предоставили информацию о правилах безопасности.

Во время праздника сотрудники готовили три различных блюда. На столе также находился жидкий азот для эффектной подачи алкоголя и напитков. Сначала Полина добавила его в бокал шампанского, а затем приготовила аналогичный напиток с колой. В итоге девушке стало плохо и коллеги вызвали скорую.

Пострадавшую увезли в больницу с ожогом пищевода. Сейчас Полина находится под наблюдением врачей и будет проходить лечение минимум три дня. У неё возникают боли при приёме пищи, а в желудке всё ещё ощущается дискомфорт.

По словам пострадавшей, ведущие мастер-класса не провели необходимый инструктаж и не объяснили, что азот должен остыть перед использованием. Кроме того, сотрудники Cookforia не знали, как оказывать первую помощь и даже не предупредили о возможных последствиях неправильного обращения с жидкостью.