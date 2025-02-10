Появилось видео задержания «чёрных ювелиров», которые продали 400 бриллиантов на 5,5 млн рублей
В МВД показали видео задержания «чёрных» торговцев бриллиантами из Петербурга
В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчин по подозрению в незаконном обороте бриллиантов. Видео задержания опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Задержание подозреваемых в незаконном обороте бриллиантов. Видео © Telegram / Ирина Волк
Согласно предварительным данным, незаконная сделка по реализации значительного количества драгоценных камней состоялась в выставочном центре на Петербургском шоссе. Продажа нарушила действующие законы Российской Федерации. Общая сумма сделки превысила 5,5 миллиона рублей. В ходе обыска у подозреваемых изъяли телефоны, компьютеры, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов США и порядка 740 тысяч рублей.
«Следователем следственного подразделения УМВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ. Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — написала Волк в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в Якутии было задержано 10 участников ОПГ, занимающейся крупномасштабным незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных более пяти килограммов наркотиков как растительного, так и синтетического происхождения, а также свыше 450 доз психоактивного вещества психоделического характера. Кроме того, были обнаружены 30 миллионов рублей наличными и 10 миллионов на криптовалютных счетах.
Telegram / Ирина Волк