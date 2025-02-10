Появилось видео задержания «‎чёрных ювелиров», которые продали 400 бриллиантов на 5,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчин по подозрению в незаконном обороте бриллиантов. Видео задержания опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание подозреваемых в незаконном обороте бриллиантов. Видео © Telegram / Ирина Волк

Согласно предварительным данным, незаконная сделка по реализации значительного количества драгоценных камней состоялась в выставочном центре на Петербургском шоссе. Продажа нарушила действующие законы Российской Федерации. Общая сумма сделки превысила 5,5 миллиона рублей. В ходе обыска у подозреваемых изъяли телефоны, компьютеры, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов США и порядка 740 тысяч рублей.

«Следователем следственного подразделения УМВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ. Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — написала Волк в своём телеграм-канале.