«Ау, чиновники!» Бойцы СВО с оружием потребовали прекратить детоубийства в абортариях

Российские военные, которые участвуют в СВО, выступили против абортов и призвали чиновников перестать саботировать запрет процедур по прерыванию беременности. Бойцы пообещали пообщаться с врачами, которые проводят подобные процедуры. Парни записали видео на эту тему и опубликовали в Telegram «Русская Община ZOV».

Вооруженные бойцы СВО призвали чиновников выступить против абортов. Видео © Telegram / «Русская Община ZOV»

На видео солдаты с автоматами заявили, что намерены призвать врачей и аптекарей к ответу за свои действия. Военнослужащие заявили, что рассматривают эту процедуру как расправу над младенцами.

«По возвращении мы обязательно спросим с врачей, убивающих в абортариях младенцев, и с торговцев таблетками для детоубийств. Ау! Чиновники, прекращайте саботировать запрет детоубийства!», — обратился один из солдат к властям.