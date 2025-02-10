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Регион
10 февраля, 13:40
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«Ау, чиновники!» Бойцы СВО с оружием потребовали прекратить детоубийства в абортариях

Вооружённые бойцы СВО призвали российских чиновников выступить против абортов

Российские военные, которые участвуют в СВО, выступили против абортов и призвали чиновников перестать саботировать запрет процедур по прерыванию беременности. Бойцы пообещали пообщаться с врачами, которые проводят подобные процедуры. Парни записали видео на эту тему и опубликовали в Telegram «Русская Община ZOV».

Вооруженные бойцы СВО призвали чиновников выступить против абортов. Видео © Telegram / «Русская Община ZOV»

На видео солдаты с автоматами заявили, что намерены призвать врачей и аптекарей к ответу за свои действия. Военнослужащие заявили, что рассматривают эту процедуру как расправу над младенцами.

«По возвращении мы обязательно спросим с врачей, убивающих в абортариях младенцев, и с торговцев таблетками для детоубийств. Ау! Чиновники, прекращайте саботировать запрет детоубийства!», — обратился один из солдат к властям.

«Женщины будут гибнуть»: Врача напугала идея вологодских властей запретить аборты
«Женщины будут гибнуть»: Врача напугала идея вологодских властей запретить аборты

Напоминаем, что на ближайшем совещании правительства Вологодской области поднимут вопрос о запрете абортов. В беседе примут участие главные врачи больниц и руководители частных медицинских учреждений. В то же время власти региона подчеркивают, что данная инициатива не коснётся случаев прерывания беременности по медицинским показаниям или в ситуациях, связанных с преступлениями против женщин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Наталья Афонина
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