«Ау, чиновники!» Бойцы СВО с оружием потребовали прекратить детоубийства в абортариях
Вооружённые бойцы СВО призвали российских чиновников выступить против абортов
Российские военные, которые участвуют в СВО, выступили против абортов и призвали чиновников перестать саботировать запрет процедур по прерыванию беременности. Бойцы пообещали пообщаться с врачами, которые проводят подобные процедуры. Парни записали видео на эту тему и опубликовали в Telegram «Русская Община ZOV».
Вооруженные бойцы СВО призвали чиновников выступить против абортов. Видео © Telegram / «Русская Община ZOV»
На видео солдаты с автоматами заявили, что намерены призвать врачей и аптекарей к ответу за свои действия. Военнослужащие заявили, что рассматривают эту процедуру как расправу над младенцами.
«По возвращении мы обязательно спросим с врачей, убивающих в абортариях младенцев, и с торговцев таблетками для детоубийств. Ау! Чиновники, прекращайте саботировать запрет детоубийства!», — обратился один из солдат к властям.
Напоминаем, что на ближайшем совещании правительства Вологодской области поднимут вопрос о запрете абортов. В беседе примут участие главные врачи больниц и руководители частных медицинских учреждений. В то же время власти региона подчеркивают, что данная инициатива не коснётся случаев прерывания беременности по медицинским показаниям или в ситуациях, связанных с преступлениями против женщин.
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