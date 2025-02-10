Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 15:47

Вандал-экстремал рассказал, зачем пробил дыру в лобовом стекле авто фигуристки Нугумановой

Мужчину, разбившего стекло в авто фигуристки Нугумановой, раздражал звук сигнала

Авто фигуристки после нападения. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Авто фигуристки после нападения. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

44-летний москвич-экстремал заявил, что разнёс лобовое стекло на машине фигуристки Елизаветы Нугумановой, потому что его взбесил звук сигнала. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля «Мерседес», ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — пояснил он свой поступок.

Разбив лобовое стекло, буйный мужчина успокоился и поспешил откланяться. Расследование дела продолжается, оно находится на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Гнались за нарушителем: Раскрыты детали аварии с участием актёра Матросова и машины ДПС
Гнались за нарушителем: Раскрыты детали аварии с участием актёра Матросова и машины ДПС

Ранее спортсменка Елизавета Нугуманова рассказала, как ополоумевший незнакомец «со зверским лицом» расколотил лобовое стекло в её машине, пока она сидела внутри. Разрушителем стекла оказался 44-летний москвич-экстремал, увлекающийся сёрфингом и парашютным спортом.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar