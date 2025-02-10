Вандал-экстремал рассказал, зачем пробил дыру в лобовом стекле авто фигуристки Нугумановой

44-летний москвич-экстремал заявил, что разнёс лобовое стекло на машине фигуристки Елизаветы Нугумановой, потому что его взбесил звук сигнала. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля «Мерседес», ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — пояснил он свой поступок.