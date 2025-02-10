Вандал-экстремал рассказал, зачем пробил дыру в лобовом стекле авто фигуристки Нугумановой
Мужчину, разбившего стекло в авто фигуристки Нугумановой, раздражал звук сигнала
Авто фигуристки после нападения. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
44-летний москвич-экстремал заявил, что разнёс лобовое стекло на машине фигуристки Елизаветы Нугумановой, потому что его взбесил звук сигнала. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.
«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля «Мерседес», ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — пояснил он свой поступок.
Разбив лобовое стекло, буйный мужчина успокоился и поспешил откланяться. Расследование дела продолжается, оно находится на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.
Ранее спортсменка Елизавета Нугуманова рассказала, как ополоумевший незнакомец «со зверским лицом» расколотил лобовое стекло в её машине, пока она сидела внутри. Разрушителем стекла оказался 44-летний москвич-экстремал, увлекающийся сёрфингом и парашютным спортом.