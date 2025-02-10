«Газпром» провёл кадровые перестановки в руководстве
Российский «Газпром» объявил о кадровых перестановках. Так, в связи с выходом на пенсию покидают свои должности руководитель департамента 715 Елена Касьян и замглавы аппарата правления Галина Тарасова. О новых назначениях компания сообщает в телеграм-канале.
«В руководстве ПАО «Газпром» состоялись кадровые изменения. Начальником департамента 715 назначен Александр Шагов. <...> Заместителем руководителя аппарата правления – начальником управления 127 назначен Антон Мухин», — сказано в тексте.
Шагов работает в «Газпроме» с 2010 года, а Мухин — с 2002 года.
Ранее зампредседателя правления, начальник Департамента информационной политики «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил массовые сокращения сотрудников в холдинге. Штат центрального аппарата урезают с 4100 до 2500 работников. По его словам, это связано с необходимостью оптимизировать расходы компании.
ТАСС / Александр Демьянчук