«Газпром» провёл кадровые перестановки в руководстве

Российский «Газпром» объявил о кадровых перестановках. Так, в связи с выходом на пенсию покидают свои должности руководитель департамента 715 Елена Касьян и замглавы аппарата правления Галина Тарасова. О новых назначениях компания сообщает в телеграм-канале.