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10 февраля, 15:51

«Газпром» провёл кадровые перестановки в руководстве

Российский «Газпром» объявил о кадровых перестановках. Так, в связи с выходом на пенсию покидают свои должности руководитель департамента 715 Елена Касьян и замглавы аппарата правления Галина Тарасова. О новых назначениях компания сообщает в телеграм-канале.

«В руководстве ПАО «Газпром» состоялись кадровые изменения. Начальником департамента 715 назначен Александр Шагов. <...> Заместителем руководителя аппарата правления – начальником управления 127 назначен Антон Мухин», — сказано в тексте.

Шагов работает в «Газпроме» с 2010 года, а Мухин — с 2002 года.

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Ранее зампредседателя правления, начальник Департамента информационной политики «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил массовые сокращения сотрудников в холдинге. Штат центрального аппарата урезают с 4100 до 2500 работников. По его словам, это связано с необходимостью оптимизировать расходы компании.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
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