World Athletics приравняет легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам*

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует приравнять женщин с повышенным уровнем тестостерона к трансгендерам* и запретить им участвовать в соревнованиях. Это решение затронет спортсменок, которые родились женщинами, но имеют гормональные показатели, характерные для мужчин, сообщает агентство Reuters.