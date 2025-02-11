World Athletics приравняет легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам*
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует приравнять женщин с повышенным уровнем тестостерона к трансгендерам* и запретить им участвовать в соревнованиях. Это решение затронет спортсменок, которые родились женщинами, но имеют гормональные показатели, характерные для мужчин, сообщает агентство Reuters.
В качестве наглядного примера упоминается южноафриканская бегунья, двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира на дистанции 800 метров Кастер Семеня.
World Athletics заявила, что будет проводить консультации по данной теме до 5 марта.
Как ранее сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным* спортсменам участвовать в женских соревнованиях. До этого против участия трансгендеров* в женских соревнованиях высказывался и президент России Владимир Путин.
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