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10 февраля, 23:52

World Athletics приравняет легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам*

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует приравнять женщин с повышенным уровнем тестостерона к трансгендерам* и запретить им участвовать в соревнованиях. Это решение затронет спортсменок, которые родились женщинами, но имеют гормональные показатели, характерные для мужчин, сообщает агентство Reuters.

В качестве наглядного примера упоминается южноафриканская бегунья, двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира на дистанции 800 метров Кастер Семеня.

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World Athletics заявила, что будет проводить консультации по данной теме до 5 марта.

Как ранее сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным* спортсменам участвовать в женских соревнованиях. До этого против участия трансгендеров* в женских соревнованиях высказывался и президент России Владимир Путин.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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freepik

Лия Мурадьян
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