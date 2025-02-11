Росавиация: Ограничения на работу аэропортов Казани, Саратова и Ульяновска сняты

В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск самолётов. Ограничения действовали с 8:30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Казань, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.