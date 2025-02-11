Следком показал видео задержания москвички, заказавшей отравление мужа

В Москве задержали женщину, подозреваемую в организации убийства своего мужа. Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по столице возбудили уголовное дело по статье, касающейся подготовки к заказному убийству.

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По информации следствия, 25 декабря 2024 года подозреваемая обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать данные о своем муже из открытых источников. Во время личной встречи она рассказала детективу о процессе развода и выразила желание найти человека, который за деньги согласится убить ее супруга.

Детектив обратился в правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента он вновь встретился с женщиной, которая предложила ему совершить убийство за 5 миллионов рублей с использованием яда. Позднее детектив регулярно общался с заказчицей, предоставляя ей ложную информацию о ходе «операции», включая изготовление ядовитого вещества. Подозреваемая перевела детективу 1 миллион рублей в качестве аванса.

10 февраля 2025 года она получила от агента сообщение о том, что убийство мужа выполнено, и передала ему оставшуюся сумму. Благодаря слаженным действиям следователей и оперативников, заказное убийство было предотвращено, а женщина задержана. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.