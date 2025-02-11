Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 08:06

Следком показал видео задержания москвички, заказавшей отравление мужа

Фото © Пресс-служба Следкома

Фото © Пресс-служба Следкома

В Москве задержали женщину, подозреваемую в организации убийства своего мужа. Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по столице возбудили уголовное дело по статье, касающейся подготовки к заказному убийству.

Видео © Пресс-служба Следкома

По информации следствия, 25 декабря 2024 года подозреваемая обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать данные о своем муже из открытых источников. Во время личной встречи она рассказала детективу о процессе развода и выразила желание найти человека, который за деньги согласится убить ее супруга.

Детектив обратился в правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента он вновь встретился с женщиной, которая предложила ему совершить убийство за 5 миллионов рублей с использованием яда. Позднее детектив регулярно общался с заказчицей, предоставляя ей ложную информацию о ходе «операции», включая изготовление ядовитого вещества. Подозреваемая перевела детективу 1 миллион рублей в качестве аванса.

10 февраля 2025 года она получила от агента сообщение о том, что убийство мужа выполнено, и передала ему оставшуюся сумму. Благодаря слаженным действиям следователей и оперативников, заказное убийство было предотвращено, а женщина задержана. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

"Киллер" тайно снял переговоры об убийстве москвича по заказу матери
"Киллер" тайно снял переговоры об убийстве москвича по заказу матери

Ранее в Саратове предотвратили покушение на убийство депутата. По подозрению в подготовке преступления задержан 16-летний подросток. А жительница Москвы заказала убийство собственного сына. Разработать коварный план ей помогала подруга, которая в поисках исполнителя обратилась к знакомому. К счастью, устроить самосуд злоумышленницам не удалось.

Марина Фещенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar