В аэропорту Кирова сняли временные ограничения на полёты самолётов
В аэропорту Кирова в 09:30 по московскому времени возобновили полёты самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — указано в сообщении.
Напомним, ранее ограничения вводились сразу в четырёх российских аэропортах. В их числе — авиагавани в Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Позднее в трёх из них сняли временные ограничения. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
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