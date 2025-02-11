В аэропорту Кирова сняли временные ограничения на полёты самолётов

В аэропорту Кирова в 09:30 по московскому времени возобновили полёты самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — указано в сообщении.