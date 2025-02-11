Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 08:09

В аэропорту Кирова сняли временные ограничения на полёты самолётов

В аэропорту Кирова в 09:30 по московскому времени возобновили полёты самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — указано в сообщении.

Напомним, ранее ограничения вводились сразу в четырёх российских аэропортах. В их числе — авиагавани в Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Позднее в трёх из них сняли временные ограничения. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

Момент одного из мощных взрывов в ходе ночной атаки на Энгельс попал на видео
Момент одного из мощных взрывов в ходе ночной атаки на Энгельс попал на видео
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar