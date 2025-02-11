Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 16:03

Друзья, картины и фрукты: Россиян научили бороться с зимней хандрой

Психолог Алексеева: Встречи с друзьями помогут в борьбе с зимней хандрой

Недостаток солнца и двигательной активности зимой способствуют формированию депрессивного настроения, однако бороться с хандрой можно и нужно, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. Тем не менее, по её словам, не стоит заставлять себя веселиться любой ценой, лучше разбавить грустные моменты приятными мелочами.

«Вместо того, чтобы мечтать о весне, попробуйте извлечь пользу из этого времени года: организуйте уютные вечера с какао и фильмами, займитесь рукоделием, попробуйте зимние прогулки или придумайте новую семейную традицию», — рекомендовала эксперт.

В беседе с РИА «ФедералПресс» она также подчеркнула, что d борьбе с зимней хандрой помогут встречи с друзьями или близкими. Прогнать «день сурка» можно и делами, которые мы постоянно откладываем на потом, например, уборкой рабочего стола или наведением порядка в шкафу.

Кроме того, для преодоления депрессивного состояния можно разбавить интерьер яркими красками и акцентами, в частности, картинами или пледами. Стимулировать хорошее настроение могут и овощи с фруктами, которые должны быть в рационе зимой, заключила эксперт.

Россиянам рассказали, как не попасть в алкогольную зависимость из-за хандры
Россиянам рассказали, как не попасть в алкогольную зависимость из-за хандры

Ранее врач назвала необычный способ борьбы с зимней хандрой под названием «ешь радугу». А российские учёные установили зависимость атипичной депрессии от наследственности.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar