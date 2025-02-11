Друзья, картины и фрукты: Россиян научили бороться с зимней хандрой

Недостаток солнца и двигательной активности зимой способствуют формированию депрессивного настроения, однако бороться с хандрой можно и нужно, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. Тем не менее, по её словам, не стоит заставлять себя веселиться любой ценой, лучше разбавить грустные моменты приятными мелочами.

«Вместо того, чтобы мечтать о весне, попробуйте извлечь пользу из этого времени года: организуйте уютные вечера с какао и фильмами, займитесь рукоделием, попробуйте зимние прогулки или придумайте новую семейную традицию», — рекомендовала эксперт.

В беседе с РИА «ФедералПресс» она также подчеркнула, что d борьбе с зимней хандрой помогут встречи с друзьями или близкими. Прогнать «день сурка» можно и делами, которые мы постоянно откладываем на потом, например, уборкой рабочего стола или наведением порядка в шкафу.