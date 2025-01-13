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13 января, 15:25

Российские учёные установили зависимость атипичной депрессии от наследственности

Профессор Волель рассказала, как наследственность влияет на развитие депрессии

Профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Беатриса Волель, опубликовавшая исследование о зависимости депрессии от наследственных факторов, рассказала kp.ru, почему важна ранняя диагностика недуга.

По её словам, речь идёт не о классической депрессии, под которой в народе понимают мрачное настроение, а о атипичной депрессии, которая считается особой формой расстройства. Диагностировать данный недуг довольно проблематично, однако чем раньше он будут выявлен, тем эффективнее окажется лечение, уверена эксперт.

«Высококачественное, убедительные доказательства нужны, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры этого расстройства. Так можно будет точно понять, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ», — подчеркнула учёный.

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Борис Эльфанд
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