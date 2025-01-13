Российские учёные установили зависимость атипичной депрессии от наследственности

Профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского Университета Беатриса Волель, опубликовавшая исследование о зависимости депрессии от наследственных факторов, рассказала kp.ru, почему важна ранняя диагностика недуга.

По её словам, речь идёт не о классической депрессии, под которой в народе понимают мрачное настроение, а о атипичной депрессии, которая считается особой формой расстройства. Диагностировать данный недуг довольно проблематично, однако чем раньше он будут выявлен, тем эффективнее окажется лечение, уверена эксперт.